Один військовий загинув, 8 поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув, восьмеро були поранені на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«13 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу вранці 14 вересня.

За повідомленням, військовий, що загинув, виконував бойове завдання і зазнав поранення, несумісного з життям.

«З метою з’ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України і командування військової частини», – повідомляє штаб ООС.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українську сторону в обстрілах. При цьому угруповання «ЛНР» заявляє про чотири обстріли своїх позицій, не повідомляючи про втрати, угруповання «ДНР» заявляє про одного загиблого бойовика.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.