Один військовий загинув, двоє поранені на Донбасі – штаб ООС

Один військовий загинув, один – був поранений внаслідок обстрілів на Донбасі минулої доби, 16 лютого, ще один поранений через обстріли 17 лютого, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики напередодні шість разів порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстрілів минулої доби зазнали позиції українських сил у районі таких населених пунктів: Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Кримське; а від початку нової доби – Водяне, Катеринівка.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій минулої доби. Про постраждалих бойовики не повідомляють.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.