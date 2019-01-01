Один військовий загинув на Донбасі 1 січня – штаб ООС

Один український військовий загинув 1 січня внаслідок бойових дій на сході України, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За даними військових, наведеними станом на 18:00 1 січня, підтримувані Росією бойовики протягом дня двічі обстрілювали позиції українських військових, зокрема, з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як повідомляє штаб ООС, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку і з БМП-1 – на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське.

Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.