Міноборони: один військовий загинув, двоє поранені через обстріли на Донбасі

Один український військовий загинув і двоє поранені в результаті обстрілу бойовиків 15 лютого, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, від початку цієї доби станом на 12:00, на лінії зіткнення зафіксовано п’ять прицільних обстрілів підтримуваних Росією бойовиків по позиціях українських військових.

Минулої доби, 14 лютого, за даними штабу операції Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових були поранені.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли за цю добу не наводять.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.