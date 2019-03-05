Один військовий загинув минулої доби на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів протягом минулої доби загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 4 березня десять разів застосовували важке озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як йдеться в повідомленні штабу ООС, бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу таких населених пунктів: Лебединське, Широкине, Піски, Зайцеве, Новотошківське, Кримське, Станиця Луганська.

Крім того, як повідомляють військові, бойовики здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зайцеве і Новолуганське, внаслідок чого частково пошкоджений житловий будинок і господарські споруди.

Вранці 5 березня обстріли продовжилися, втрат серед українських військових немає, інформує прес-центр штабу ООС.

Бойовики з підтримуваного Росією угруповання «ДНР» зведених даних про обстріли минулої доби не наводять. Напередодні в угрупованні «ДНР» звинувачували українських військових в обстрілах у районі сіл Водяне, Саханка, Ужівка (колишнє Ленінське – ред.).

Угруповання «ЛНР» звинувачує українську сторону в обстрілах їхніх позицій. Даних про поранених вони не наводять.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.