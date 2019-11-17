Військовий загинув внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув на Донбасі 16 листопада внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Минулої доби, 16 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, їхні позиції також обстрілювали снайпери.

Від початку доби 17 листопада російські гібридні сили обстрілів не здійснювали, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією незаконні збройні формування «ДНР» і «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах своїх позицій, про поранених при цьому не інформують.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі востаннє наразі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оновленими оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.