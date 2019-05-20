Один військовий поранений на Донбасі 19 травня – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 19 травня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

19 травня українські військові нарахували 11 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 19 травня. В угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку української армії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.