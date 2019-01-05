НАСА відклало візит голови «Роскосмосу» до Х’юстона

Американське космічне агентство НАСА відклало візит глави «Роскосмосу» до США, намічений на лютий.

Представник NASA заявила, що нові терміни візиту «поки не узгоджені».

Американські законодавці мають намір не допустити приїзду до США Рогозіна, який перебуває в санкційному списку російських громадян після анексії Росією Криму. Його запросив у США голова Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) Джим Бріденстін.

Провідний сенатор-демократ Джин Шахін погрожує заблокувати це запрошення.

Дмитро Рогозін став об’єктом санкцій США під час перебування на посаді віце-прем’єра. Бріденстін, згідно з даними видання Politico, запросив Рогозіна приїхати на початку 2019 року до Г’юстона, де розташована штаб-квартира НАСА, і виступити в університеті Райса.