Влада Литви підозрює 13 осіб у замаху на вбивство башкирського та литовського активістів

Влада Литви в замаху на вбивство двох активістів підозрює 13 осіб, дев’ять із них затримані, стосовно ще чотирьох видані європейські ордери на арешт. Про це повідомила Генеральна прокуратура Литви.

Досудове розслідування в цій справі розпочалося на початку 2025 року – після того, як до литовських правоохоронних органів звернувся громадянин РФ, який повідомив про знайдений в автомобілі пристрій стеження. Слідчі, за повідомленням, розкрили міжнародну групу, яка готувала замах на вбивство двох людей, встановили потенційних виконавців убивства та їхніх спільників.

З літа 2024 року інформація про потенційні жертви, за даними відомства, збиралася кількома громадянами іноземних держав – РФ, Білорусі, України, Грузії, Латвії, Молдови та Греції – які живуть у Литві або прибули до Литви з цією метою. Громадяни Греції, які, як передбачається, мали вчинити вбивство двох осіб, були пов’язані з литовськими кримінальними структурами: вони консультувалися з ними з питань придбання зброї та доступу до місць проживання та роботи осіб, яких вони мали вбити.

У березні 2025 року у Вільнюсі затримали основних підозрюваних, а на початку 2026 року в результаті міжнародної операції й інших фігурантів; обшуки відбувалися в Польщі, Україні та Греції. «У ході розслідування також було встановлено прямі зв’язки злочинців із замовниками вбивств, які діяли на користь Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні литовської прокуратури.

За межами Литви, як стверджується, вони могли збирати дані про військову інфраструктуру, а також брати участь в організації підпалів військової техніки, призначеної для підтримки України. Ці дії були сплановані та координувалися в рамках ширшої терористичної діяльності.

Засновник «Комітету башкирського національного руху за кордоном» Руслан Габбасов на початку квітня повідомив, що замах готувався на нього. Delfi пише, що друга людина, на яку готувався замах, – литовський громадський діяч Валдас Барткявічюс, який займався збором допомоги для України.