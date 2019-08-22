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22 Серпень 2019, Київ 20:52
Новини | Міжнародні

Влада Москви відхилила заявки опозиції на акції 31 серпня

Опозиціонери планували провести 31 серпня акцію «проти політичних репресій» у Росії

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Влада Москви не погодила заявки російської опозиції на ходу і мітинг у центрі столиці Росії 31 серпня, повідомила незареєстрована кандидатка на вибори в Московську міську думу Любов Соболь.

Вона опублікувала у фейсбуці відповіді московського департаменту на три заявки. Відмову в альтернативному майданчику для мітингу виклав опозиціонер Дмитро Гудков.

На думку влади, ходи по Бульварному кільцю і по Тверській вулиці створять перешкоди для пішоходів, транспорту й екстрених служб. У місцях початку акцій також нібито відсутні майданчики для розміщення 10 і 40 тисяч людей.

/**/ /**/ /**/ Володимир Путін сказав про це 21 серпня в Гельсінкі після переговорів із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на питання про протестні акції в Москві, що тривають останній місяць
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Узгодити мітинг на 100 тисяч учасників на проспекті Миру мерія Москви відмовилася, також пояснивши це рішення перешкодами для транспортної та соціальної інфраструктури.

Відмову в погодженні мітингу на таку ж кількість учасників влада російської столиці пояснила іншим заходом, раніше запланованим у цьому ж місці.

Любов Соболь наголосила, що організаторам акції не запропонували альтернативних майданчиків для проведення заходу.

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото

Опозиціонери планували провести 31 серпня акцію «проти політичних репресій».

Акції опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу тривають вже місяць. У цілому за цей час поліція затримала близько трьох тисяч людей.

Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою заарештовані 13 людей. Правозахисники і юристи відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.

Як силовики затримували людей на мітингах у Росії – відео
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Як силовики затримували людей на мітингах у Росії – відео

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