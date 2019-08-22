Влада Москви відхилила заявки опозиції на акції 31 серпня

Влада Москви не погодила заявки російської опозиції на ходу і мітинг у центрі столиці Росії 31 серпня, повідомила незареєстрована кандидатка на вибори в Московську міську думу Любов Соболь.

Вона опублікувала у фейсбуці відповіді московського департаменту на три заявки. Відмову в альтернативному майданчику для мітингу виклав опозиціонер Дмитро Гудков.

На думку влади, ходи по Бульварному кільцю і по Тверській вулиці створять перешкоди для пішоходів, транспорту й екстрених служб. У місцях початку акцій також нібито відсутні майданчики для розміщення 10 і 40 тисяч людей.

Узгодити мітинг на 100 тисяч учасників на проспекті Миру мерія Москви відмовилася, також пояснивши це рішення перешкодами для транспортної та соціальної інфраструктури.

Відмову в погодженні мітингу на таку ж кількість учасників влада російської столиці пояснила іншим заходом, раніше запланованим у цьому ж місці.

Любов Соболь наголосила, що організаторам акції не запропонували альтернативних майданчиків для проведення заходу.

Опозиціонери планували провести 31 серпня акцію «проти політичних репресій».

Акції опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу тривають вже місяць. У цілому за цей час поліція затримала близько трьох тисяч людей.

Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою заарештовані 13 людей. Правозахисники і юристи відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.