«Тримаю слово офіцера» – голова ДФС на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов оприлюднив світлину заяви про звільнення. У підписі він звернувся до президента Володимира Зеленського, зазначивши, що звільняється з поваги до нього.

«Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України», – прокоментував Власов.

13 липня президент Володимир Зеленський під час наради в Одеському морському торговому порту висунув до виконувача обов’язків голови ДФС Олександра Власова претензії в зв’язку з тим, що той нібито не звільнив керівників митниць у Західній Україні, як повідомляв про це раніше.

Зеленський вказував на те, що двоє з керівників митниць, яких Власов мав звільнити, насправді пішли у відпустку за станом здоров’я. Голова ДФС стверджував, що ці чиновники також написали заяви на звільнення, однак згодом погодився залишити посаду.

Олександр Власов є виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби з 10 вересня 2018 року. До цього моменту з травня 2017 року очолював Одеську митницю.