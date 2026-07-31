Другу північнокорейську ракету знайшли за 3,5 км від місця трагедії біля Кривого Рогу – Власюк

Другу північнокорейську ракету KN-23, якою напередодні сили РФ атакували Україну, знайшли в полі за 3,5 км від місця трагедії біля Кривого Рогу, повідомив, радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті. Друга KN-23 розірвалася в полі. Між цими «влучаннями» 3.5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність», – написав він у фейсбуці.

Власюк зауважив, що KN-23 – це практично повний аналог російського «Іскандера», є й однакові компоненти, в тому числі західні.

«Один з прикладів залежності РФ від військової допомоги Північної Кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК», – додав він.

За даними місцевої влади, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, сили РФ вдарили по Радушному північнокорейською балістикою.

«Там балістична ракета влучила прямо в будинок – звичайний будинок звичайної сім’ї. Діти загинули, батьки… По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані», – сказав він у відеозверненні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Серед них - дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400/KN-23.

Українські військові попередньо зафіксували влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

Унаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня, за даними МВС, в Україні загинули щонайменше вісім людей, понад 50 – зазнали поранення.



