ВМС не мають стосунку до пошкодження російського корабля – речник

Військово-морські сили Збройних сил України не мають «ніякого стосунку» до пошкодження російського великого десантного корабля «Оленьогірський гірник» біля Новоросійська (Краснодарський край РФ), заявив в ефірі Радіо Свобода речник ВМС Дмитро Плетенчук.

«Я можу підтвердити лише два факти. Перше: те, що стався інцидент з кораблем вказаним, і що він пошкоджений. Другий факт – те, що ВМС не мають до цього ніякого стосунку. Все», – сказав він у коментарі в програмі «Свобода Live».

Повідомлення джерел в СБУ, які вказували, що пошкодження російського корабля було спільною операцією з ВМС, речник прокоментував так: «Ця війна нас привчила до одного – завжди довіряти і брати інформацію лише у офіційних джерел. Тому що у мене, наприклад, такої інформації немає. І ви знаєте, що у нас є стандарти пресслужби. Відповідно в разі, якби це відповідало дійсності, ми подавали би інформацію в інший спосіб. Але зараз я можу лише зазначити, що наша структура участі в цьому не брала».

На запитання про те, чи мають ВМС необхідні засоби й інструменти, щоб вражати такі російські кораблі, Плетенчук заявив, що у Військово-морський сил «є всі види озброєння».

«Але коли зазвичай у мене питають про загальновідомі дрони під назвою «Магура» (морські безпілотники – ред.), то тут я маю зазначити, що ці дрони у нас на озброєнні, у ВМС, не перебувають», – сказав він.

Щодо російського корабля, який був пошкоджений, то, за словами Плетенчука, він не випадково опинився в акваторії Чорного моря.

«Цей корабель взагалі з Північного флоту. І він був серед тих одиниць великих десантних кораблів (мені здається, їх було шість, якщо я правильно пам’ятаю) від початку повномасштабного вторгнення, які перекинули в акваторію Чорного моря для того, щоб здійснити висадку на південне узбережжя материкової України. Тобто на ці кораблі покладалася місія, функція. І на початку повномасштабного вторгнення деякі з цих кораблів можна було спостерігати просто на обрії рейду з Одеси. Тобто опинилися вони тут не випадково», – сказав він.

Речник ВМС також додав, що подібні кораблі Росія зараз використовує і для вирішення «логістичних проблем».

«Враховуючи те, що ВМС звільнили цю акваторію, а це 25 тисяч квадратних кубометрів, від присутності ворожих кораблів завдяки підрозділам берегових ракетно-артилерійських військ, вони зараз використовувалися, подібні одиниці (я не кажу конкретно про цю одиницю, але його «однокласники»), вирішували логістичні проблеми, пов’язані з перекиданням навіть цивільного автотранспорту і цивільних через Керч-Єнікальську протоку. Тобто, враховуючи те, що зараз міст працює у реверсному режимі, туди не пускають вантажівки, працює фактично у штатному режимі лише залізнична гілка як логістичний шлях, вони відновили роботу переправи. І ці кораблі залучалися безпосередньо для перекидання навіть цивільного автотранспорту», – сказав Плетенчук.

Раніше сьогодні джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода про те, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

«Спецоперацію проводили разом із ВМС. В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору».