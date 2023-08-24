У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у трьох морях

У Чорному морі станом на 11:30 24 серпня на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Як свідчать наведені дані, серед них немає носіїв крилатих ракет «Калібр».

«В Азовському морі – два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

У червні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії повідомив, що Росія може виробляти до 30 «Калібрів» на місяць.