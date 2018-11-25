Противник вразив вогнем і захопив українські кораблі, двоє поранених – командування

Російські силовики обстрілами вивели з ладу обидва українські катери і захопили їх і буксир, двоє українців поранені, повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України.

«Малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника і втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом Росії. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків», – мовиться в повідомленні за оперативною інформацією станом на 21.20.

Приблизно в той час, коли про це стало відомо, президент України Петро Порошенко через надзвичайні події з нападом російських силовиків на кораблі Військово-морських сил Збройних сил України скликав воєнний кабінет при Раді національної безпеки і оборони України. Про це в короткому повідомленні оголосив речник голови держави Святослав Цеголко.

А посол України у США Валерій Чалий повідомив, що українська сторона «негайно звернулася до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору». У відповідь, написав він у фейсбуці, «запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації».

«Розраховуємо на підтримку нашого стратегічного партнера», – додав Чалий.

«Неправомірне застосування сили з боку Росії щодо кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень. Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону», – наголосив посол.

Раніше 25 листопада у ВМС повідомляли, що напад російських прикордонників на українські кораблі відбулося поза межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед цим прес-центр командування ВМС повідомляв, що група кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, яким Росія заблокувала прохід в Азовське море через Керченську протоку, повертається назад, але росіяни вимагали зупинитися й погрожували застосуванням зброї.

«Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі і катери розпочали переслідування і в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель Прикордонної служби ФСБ Росії «Дон» із метою спроби абордажу. Незважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання», – мовилося в повідомленні станом на 19-у годину.

Перед цим командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що українська сторона «не хоче продовження ескалації та його переростання у збройний конфлікт», крім того, на прохід каналом через Керченську протоку очікують близько 150 цивільних суден, що виявилися заблокованими через дії Росії. «Ми готові до всіх варіантів дій, але нашим пріоритетом залишається дотримання норм міжнародного морського права. Сьогоднішні провокації Росії у Керченській протоці не вплинуть на реалізацію планів ВМС ЗС України щодо захисту національних інтересів України в Азовському морі», – наголосив він.

«Брехливими й провокативними діями Росія сьогодні заблокувала прохід корабельної групи ВМС ЗС України через Керченську протоку. На підтвердження цього російськими кораблями було здійснено таран українського військового буксира, внаслідок чого виникла небезпека мореплавству для українських військових моряків. Крім того, Росія здійснила провокативні дії військової авіації з відкритою демонстрацією ударної ракетної зброї проти катерів ВМС ЗС України та навмисне використання цивільного судна для штучного перекриття руху в каналі, повністю заблокувавши рух у Керченській протоці», – нагадав адмірал про події дня.

«Сьогоднішні події вкотре продемонстрували агресивність Російської Федерації і нехтування нею нормами міжнародного морського права, Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки й усталених правил морської поведінки», – додав командувач.

Раніше 25 листопада стало відомо, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські – про це повідомив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко. «За дорученням президента Петра Порошенка негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!» – написав він у твітері. Наразі не відомо, коли саме Рада безпеки може зібратися на зустріч із цього приводу.

Також раніше 25 листопада Міністерство закордонних справ України назвало напад російських військових кораблів на українські неподалік Керченської протоки, в перебігу якого, зокрема, російський корабель таранив український буксир, збройною провокацією Росії. «Провокативні дії з боку Росії в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними», – наголосили в Києві і пообіцяли поінформувати про ці дії міжнародних партнерів і вжити «всіх належних заходів дипломатичного та міжнародно-правового реагування».

А у Військово-морських силах Збройних сил України наголосили, що «таран прикордонним кораблем Росії рейдового буксира «Яни Капу» підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення, наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави». Українські військові моряки також нагадали про цілу низку положень міжнародного права, які порушила Росія, не пропустивши українські кораблі з Чорного моря в Азовське (Росія фізично перекрила судноплавний канал у Керченській протоці, поставивши впоперек цивільне судно).

Раніше 25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону».

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них. Росія також помітно наростила своє військово-морське угруповання в Азовському морі. Україна у відповідь теж змушена перекидати туди додаткові наявні засоби своїх ВМС.