У ВМС заявили про відсторонення «певних посадових осіб» після загибелі військових через удар РФ на Дніпропетровщині

30-й Корпус морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, коментуючи російський удар на Дніпропетровщині, внаслідок якого 1 листопада загинули, зокрема, військові, зазначив, що на даний час у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. «Також певні посадові особи відсторонені від займаних посад», – йдеться в повідомленні.

Як заявили у ВМС, атака була по центру селища в Самарівському районі, де перебували військовослужбовці.

«1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу. На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування за фактом загибелі й поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині.

«За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі й поранені… Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги і чи належним чином було організовано укриття військових», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДБР, досудове розслідування здійснюється за частиною 4-ю статті 425-ї Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Напередодні в угрупованні військ «Схід» повідомили, що під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині 1 листопада загинули українські військові.

«На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача і Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу і проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях», – йшлося в повідомленні.

Деталей військові не навели.

Тим часом, журналіст ТСН Дмитро Святненко написав у соцмережах, що його брат 43-річний Володимир Святненко («Знахар»), пілот Батальйону безпілотних систем 35-ї бригади морської піхоти, загинув 1 листопада, коли його з іншими військовими зібрали для нагородження, і по цьому місцю російські військові вдарили балістичною ракетою. У бригаді ситуацію не коментували.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, зі свого боку, повідомила, що внаслідок удару 1 листопада постраждали військові й цивільні. За повідомленням, війська РФ застосували дві балістичні ракети і три ударні безпілотники «Герань/Гербера».