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27 Квітень 2019, Київ 17:52
Новини | Події

Вибух на шахті в ОРДЛО: з-під завалів дістали тіла всіх 17 загиблих гірників

Жертвами вибуху стали 17 гірників

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З-під завалів у шахті «Східкарбон» на окупованій території Луганщини дістали тіла всіх 17 загиблих гірників. Про це повідомив ватажок бойовиків угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

На території Лутугинського району окупованої частини Луганщини оголосили 29 квітня днем жалоби.

Вибух на шахті стався 25 квітня. На «Східкарбоні» видобувають вугілля марки «ДГ» (газове вугілля).

У січні 2018 року голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що із 94 шахт, які контролюють бойовики, працює лише 25–27.

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