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04 січня 2021, Київ 18:24
Новини | Події

У новорічні дні патрульні склали 1 356 адмінматеріалів на водіїв з ознаками сп’яніння

В автопригодах у ДТП травмувалися 183 людини та 33 загинули

З 31 грудня до 3 січня патрульні склали 1 356 адміністративних матеріалів на водіїв за керування з ознаками сп’яніння

«За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули», – розповіли в поліції.

За даними Патрульної поліції, з 1 січня до 30 листопада в Україні сталося 150 267 дорожьо-транспортних пригод. Загинули 3 197 людей, 29 320 отримали травми.

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