У новорічні дні патрульні склали 1 356 адмінматеріалів на водіїв з ознаками сп’яніння

З 31 грудня до 3 січня патрульні склали 1 356 адміністративних матеріалів на водіїв за керування з ознаками сп’яніння

«За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули», – розповіли в поліції.

За даними Патрульної поліції, з 1 січня до 30 листопада в Україні сталося 150 267 дорожьо-транспортних пригод. Загинули 3 197 людей, 29 320 отримали травми.