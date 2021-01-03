Через ДТП на Львівщині травмовані дев’ятеро людей – поліція

Через зіткнення двох автомобілів у Львівській області отримали травми дев’ятеро людей, повідомляє обласне управління Національної поліції вранці 3 січня.

За повідомленням, близько 23 години 2 січня легковий автомобіль BMW зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Давидів.

Тілесні ушкодження отримав водій легковика та восьмеро пасажирів мікроавтобуса.

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«Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика «ВMW», 26-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Mercedes Sprinter», яким керував житель Луцька віком 36 років», – зазначають у поліції.

Четверо з постраждалих неповнолітні, їм по 17 років. Одну з них госпіталізували, решті постраждалих пасажирів надали допомогу і відпустили додому. Водій BMW також госпіталізований із травмами.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху. Кваліфікація передбачає умовне ув’язнення на термін до трьох років із трирічним позбавленням права керувати транспортом.