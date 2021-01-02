В Україні 1 січня склали 267 адмінматеріалів на нетверезих водіїв – поліція

У перший день 2021 року в Україні патрульні склали 267 адміністративних матеріалів на водіїв з ознаками сп’яніння, повідомила пресслужба патрульної поліції у фейсбуці.

Загалом 1 січня несли службу 1577 екіпажів патрульних, йдеться в повідомленні.

«Від наших громадян спецлінії 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за кермування з ознаками сп’яніння», – повідомили в поліції.

У ніч на 1 січня для захисту порядку в Україні залучали 23 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

У грудні патрульна поліція повідомляла, що через кермування транспортними засобами у стані сп’яніння за 11 місяців 2020 року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 97 людей, травмувалися – 1425.