Митниця Нідерландів вилучила тисячі пляшок російської горілки «для КНДР»

Митниця Нідерландів вилучила 90 тисяч пляшок горілки російського виробництва. Вантаж офіційно прямував до Китаю, проте, є підозра, що кінцева точка – Північна Корея, повідомляє телеканал Euronews.

Зазначається, що випадок будуть розслідувати. Алкоголь підпадає під введені ООН санкції щодо КНДР.

Представники митниці повідомили, що вантаж виявили в порту Роттердама на кораблі китайської компанії Cosco Shipping. Горілка була завантажена на борт в Гамбурзі.

За даними нідерландського міністерства торгівлі, контейнер з трьома тисячами ящиків алкоголю був захований під фюзеляжем літака, який перевозив корабель. Голландські ЗМІ написали, що пляшки були призначені особисто для глави КНДР Кім Чен Ина і партійної верхівки країни, проте офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Рішення про конфіскацію вантажу прийняла міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Сігрід Кааг. Саме підконтрольне їй міністерство відповідає за застосування економічних санкцій, в тому числі щодо Північної Кореї. Конфісковану горілку можуть знищити або продати на аукціоні.