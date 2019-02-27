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27 Лютий 2019, Київ 09:03
Новини | Міжнародні

Митниця Нідерландів вилучила тисячі пляшок російської горілки «для КНДР»

Алкоголь підпадає під введені ООН санкції щодо КНДР

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Митниця Нідерландів вилучила 90 тисяч пляшок горілки російського виробництва. Вантаж офіційно прямував до Китаю, проте, є підозра, що кінцева точка – Північна Корея, повідомляє телеканал Euronews.

Зазначається, що випадок будуть розслідувати. Алкоголь підпадає під введені ООН санкції щодо КНДР.

Представники митниці повідомили, що вантаж виявили в порту Роттердама на кораблі китайської компанії Cosco Shipping. Горілка була завантажена на борт в Гамбурзі.

За даними нідерландського міністерства торгівлі, контейнер з трьома тисячами ящиків алкоголю був захований під фюзеляжем літака, який перевозив корабель. Голландські ЗМІ написали, що пляшки були призначені особисто для глави КНДР Кім Чен Ина і партійної верхівки країни, проте офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Рішення про конфіскацію вантажу прийняла міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Сігрід Кааг. Саме підконтрольне їй міністерство відповідає за застосування економічних санкцій, в тому числі щодо Північної Кореї. Конфісковану горілку можуть знищити або продати на аукціоні.

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