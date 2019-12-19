Верховний суд поновив ексспівробітника адміністрації Порошенка на посаді члена Нацради

Верховний суд поновив колишнього завідувача відділу головного управління інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка на посаді члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Верховного суду.

«Позов Горковенка задовольнили частково. Визнали протиправним та скасували указ президента від 24 травня 2019 року №323/2019 про скасування указу «Про призначення В. Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – повідомили Радіо Свобода у Верховному суді.

24 травня президент України Володимир Зеленський скасував призначення Горковенка на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Крім того, він скасував указ Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради і звільнив його з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.