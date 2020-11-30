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30 листопада 2020, Київ 23:14
Новини | Коронавірус

ВООЗ: тижнева кількість нових випадків COVID-19 впала вперше за два місяці

Тедрос Аданом Ґебреєсус: минулого тижня ми побачили перше падіння нових випадків у всьому світі з вересня

Тижнева кількість нових випадків COVID-19 впала вперше за два місяці, повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус.

«Минулого тижня ми побачили перше падіння нових випадків у всьому світі з вересня у зв’язку з падінням випадків в Європі через ефективність складних, але необхідних заходів, які запровадили в останні тижні», – заявив Ґебреєсус на брифінгу.

На тлі зростання нових випадків COVID-19 низка країн запровадила жорсткі карантини на своїй території.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 63 мільйони випадків COVID-19. Понад 1,4 мільйона людей померли.

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