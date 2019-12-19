Щороку від куріння помирає близько 1,2 мільйона пасивних курців – ВООЗ

Щороку від куріння помирає близько 1,2 мільйона пасивних курців, йдеться в дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров’я. Загалом від куріння помирає понад вісім мільйонів людей.

За даними ВООЗ, з 2018 до 2020 року кількість курців знизиться на 10 мільйонів і ще на 27 мільйонів – до 2025 року. Вона становитиме 1,299 мільярда.

З 2010 року рівень паління знизився у близько 60% країн. При цьому світові уряди не встигають знизити загальну кількість курців до запланованих 30% до 2025 року.

Згідно зі звітом, у 2018 році курили майже 43 мільйони дітей у віці 13-15 років. Серед них – 14 мільйонів дівчат і 29 мільйонів хлопців.

У грудні 2012 року в Україні почала діяти заборона куріння в усіх громадських місцях. Заборона стосується куріння в приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на дитячих майданчиках, спортивних, фізкультурно-оздоровчих спорудах, у під’їздах житлових будинків, у підземних переходах, у приміщеннях ресторанів.