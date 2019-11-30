Макрон нагородив командувача ВМС України орденом «За заслуги»

Командувача ВМС ЗС України адмірала Ігоря Воронченка нагородили національним орденом Французької Республіки. Про це повідомили у пресслужбі ВМС.

Орден Воронченку вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в Одесі на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.

«Національний орден «За заслуги», який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України», – наголосив посол Франції.

Воронченко заявив, що ця нагорода – оцінка діяльності всіх ВМС України.

«Між нашими флотам підтримується плідна співпраця, – відмітив командувач національного флоту. – Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-Морські Сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань», – зазначив адмірал Ігор Воронченко.

Ігоря Воронченка було призначено командувачем Військово-морських Сил України п’ятим президентом України Петром Порошенком у липні 2016 року.