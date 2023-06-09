Росія: у Воронежі впав безпілотник, є поранені

У російському Воронежі впав безпілотник, повідомляє у телеграмі губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.



За його даними, внаслідок інциденту поранені двоє людей.

Про причини падіння безпілотника не повідомляються.

У травні безпілотні літальні апарати атакували військовий полігон «Погоново» у Воронезькій області Росії, внаслідок чого серед російських військових є поранені, повідомляли телеграм-канали. Влада тоді вказувала, що «на воронезькому військовому обʼєкті» вдалося «запобігти спробі атаки двома ворожими БПЛА».

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дрони неодноразово атакували об’єкти в окупованому Криму і на території Росії.