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Росія: у Воронежі впав безпілотник, є поранені

Спеціаліст оглядає пошкоджений фасад багатоповерхового житлового будинку після повідомлення про атаку безпілотника в Москві 30 травня 2023 року. Фото ілюстративне

У російському Воронежі впав безпілотник, повідомляє у телеграмі губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

За його даними, внаслідок інциденту поранені двоє людей.

Про причини падіння безпілотника не повідомляються.

У травні безпілотні літальні апарати атакували військовий полігон «Погоново» у Воронезькій області Росії, внаслідок чого серед російських військових є поранені, повідомляли телеграм-канали. Влада тоді вказувала, що «на воронезькому військовому обʼєкті» вдалося «запобігти спробі атаки двома ворожими БПЛА».

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дрони неодноразово атакували об’єкти в окупованому Криму і на території Росії.

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