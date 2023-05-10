Під Воронежем безпілотники атакували полігон військ РФ, є поранені

Уранці 10 травня безпілотні літальні апарати атакували військовий полігон «Погоново» у Воронезькій області Росії, внаслідок чого серед російських військових є поранені. Про це повідомляють російські телеграм-канали, влада вказує, що «на воронезькому військовому обʼєкті» вдалося «запобігти спробі атаки двома ворожими БПЛА».

Як інформує губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, «в результаті заходів впливу один із них відхилився від курсу і впав, другий знищений вогневим ураженням».

У повідомленні Гусєва, про втрати серед військових не йдеться, але телеграм-канали повідомляють про значну кількість поранених. Поранені понад 10 військовослужбовців, точне число уточнюється, на місце пригоди виїхали 10 бригад швидкої допомоги, вказує видання Astra.

Телеграм-канал Baza без посилання на джерело повідомив, що через вибух двох безпілотників, начинених вибухівкою, постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дрони неодноразово атакували об’єкти в окупованому Криму і на території Росії.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що нині безпілотники «виходять на новий рівень та роблять революцію на фронті».