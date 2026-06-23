У Воронезькій області РФ оголосили жалобу після удару ЗСУ по військовому заводу. Офіційно там загинули п’ять осіб

У Воронезькій області РФ із 23 до 25 червня оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Збройних сил України 22 червня, повідомив губернатор Олександр Гусєв.

У дні жалоби в регіоні приспустять державні прапори. Влада порадила місцевим закладам культури скасувати розважальні заходи, а телерадіокомпаніям — змінити сітку мовлення.

Ціллю українського ракетного удару по Воронежу, згідно з висновками OSINT-аналітиків, став головний корпус заводу напівпровідникових приладів. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на завод, який, за даними відомства, виробляє електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101 та зенітних комплексів ППО «Панцир-С1».

Видання Astra повідомило, що під час атаки у Воронежі було пошкоджено багатоквартирний будинок, ймовірно, на нього впали уламки ракет. Будинок розташований поруч із Воронезьким механічним заводом, конструкторським бюро хімавтоматики та військовим аеродромом.

Унаслідок ракетної атаки, за даними місцевої влади, загинули п'ятеро людей. По допомогу до лікарів звернулися ще кількадесят людей. Більшість із них відпустили додому після надання допомоги.



