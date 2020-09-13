Полтавська «Ворскла» вийшла на перше місце турнірної таблиці чемпіонату України з футболу.

У другому турі змагань полтавці обіграли «Інгулець» з Кіровоградської області (2:0). Голи забивали Руслан Степанюк та Ібрагім Кане (з пенальті).

На 70-й хвилині «Інгулець» залишився в меншості після вилучення Олександра Козака.

«Ворскла» лідирує в чемпіонаті з шістьома очками в активі із шістьох можливих. Полтавську команду можуть наздогнати донецький «Шахтар» та закарпатський «Минай», які мають гру в запасі.