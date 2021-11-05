Вовків, яких намагалися вивезти до Непалу, передали до екопарку – митниця

Вовків, яких намагалися вивезти до Непалу як сибірських лайок, передали до екопарку «Фельдман», повідомила Київська митниця Державної митної служби 5 листопада.

Як повідомила пресслужба відомства, тварин минулої ночі вивезли до Харківської області.

«Сьогодні всі троє перебувають у своїх нових домівках у «Фельдман Екопарку». Тварини поступово приходять до тями, починають нормально реагувати, смачно попоїли та попили води», – йдеться в повідомленні.

Як стверджують у митниці, напередодні ветеринар остаточно підтвердив, що вилучені тварини – це вовки. Митники склали протокол про порушення митних правил.

Екопарк «Фельдман» повідомив, що вовків помістили до тимчасового вольєру, після адаптації перевірять на наявність захворювань та паразитів. Установа утримуватиме хижаків до весни.

«Потім буде суд, якщо «власник» не знайдеться і буде ухвалене відповідне рішення, то візьмемо турботу про сірих на себе», – цитує пресслужба парку директора Віталія Ільченка.

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У такому разі тварин або передадуть до одного з реабілітаційних центрів на заході України, або створять для них умови в самому екопарку.

Напередодні Київська митниця повідомила, що вилучила трьох живих вовків, яких намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи «сибірська лайка» загальною вартістю 15 тисяч гривень. При цьому і поведінка, і вигляд тварин не відповідали заявленій породі, а належних документів для вивезення вовків відправник не мав.