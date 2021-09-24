Поліція Вроцлава повідомила про звільнення двох поліцейських, причетних до загибелі українця

Комендант поліції Вроцлава 24 вересня повідомив про завершення процедури звільнення другого поліцейського з тих, які фігурували у справі про загибель у витверезнику 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Першого звільнили 10 вересня.

Він уточнив, що наразі дисциплінарне провадження у цій справі стосується п’яти офіцерів поліції. Триває процедура звільнення третього з них, ще двох було відсторонено.

У поліції наголосили, що незалежно від ухвалених дисциплінарних рішень, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренка.

Смерть українського заробітчанина, якого затримала поліція, спричинила резонанс у Польщі. Депутати польського Сейму вимагають неупередженого розслідування. Окрім дисциплінарних покарань поліцейських, службове розслідування, за вказівкою мера Вроцлава, проводиться і щодо двох працівників міського витверезника.

Служба внутрішньої безпеки польської поліції продовжує власне розслідування. Прокурор Вроцлава, для забезпечення неупередженого слідства, передав справу на розгляд Окружної прокуратури міста Свідніци. Порушено кримінальне провадження за статтетю 155 (ненавмисне вбивство) Кримінального кодексу Польщі.

Уповноважений із прав людини Польщі взяв справу загибелі українця на особистий контроль і просить прокуратуру надати інформацію про розслідування та попередні висновки, записи з камер Вроцлавського центру для осіб у нетверезому стані. Дії офіцерів та інших осіб, які описані польськими ЗМІ, можна розглядати за ознаками «катування», вважає польський омбудсмен.

У Вроцлаві двічі відбулися акції протесту з закликом розслідувати смерть українця та покарати винних.