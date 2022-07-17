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Найбільше втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія минулої доби втрати сім танків, 5 броньованих машина та засіб ППО

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 160 своїх військових, найбільше втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі також повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила:

  • 1684 (+7 за минулу добу) танки
  • 3879 (+5) бойових броньованих машин
  • 846 артилерійських систем
  • 248 (+1) РСЗВ
  • 110 (+1) засобів ППО
  • 220 літаків
  • 188 гелікоптерів
  • 688 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 166 (+4) крилатих ракет
  • 15 кораблів /катерів
  • 2746 (+11) автомобільної техніки та автоцистерн
  • 68 спецтехніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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