Найбільше втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 160 своїх військових, найбільше втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі також повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила:
- 1684 (+7 за минулу добу) танки
- 3879 (+5) бойових броньованих машин
- 846 артилерійських систем
- 248 (+1) РСЗВ
- 110 (+1) засобів ППО
- 220 літаків
- 188 гелікоптерів
- 688 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 166 (+4) крилатих ракет
- 15 кораблів /катерів
- 2746 (+11) автомобільної техніки та автоцистерн
- 68 спецтехніки
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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