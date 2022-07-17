Найбільше втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 160 своїх військових, найбільше втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі також повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила:

1684 (+7 за минулу добу) танки

3879 (+5) бойових броньованих машин

846 артилерійських систем

248 (+1) РСЗВ

110 (+1) засобів ППО

220 літаків

188 гелікоптерів

688 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня

166 (+4) крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2746 (+11) автомобільної техніки та автоцистерн

68 спецтехніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.