Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 056130 своїх військових, зокрема 920 осіб – за останню добу, такі дані вранці 3 серпня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також оприлюднили дані про втрати Росією військової техніки:

танки – 11068

бойові броньовані машини – 23071 (+2 – за останню добу)

артилерійські системи – 31025 (+43)

РСЗВ – 1452

засоби ППО – 1203

літаки – 421

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178)

крилаті ракети – 3552 (+1)

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 57159 (+135)

спеціальна техніка – 3935.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.