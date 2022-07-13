Ще на близько 100 осіб скоротилася армія РФ, яка вторглася в Україну – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 37 570 осіб. За добу загинули близько 100 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1649 танків

3832 бойових броньованих машин

839 артилерійських систем

247 РСЗВ

107 засобів ППО

217 літаків

188 гелікоптерів

678 БПЛА

155 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2704 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

67 одиниць спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.