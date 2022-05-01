Війська РФ зазнали великих втрат біля селища Старий Салтів на Харківщині – Синєгубов

У Харківській області російські війська зазнали великих втрат біля селища Старий Салтів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, як і в попередні дні, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку.

«Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці», – написав він у телеграмі.

У Генеральному штабі Збройних сил України 1 травня повідомили, що на Ізюмському напрямку з боку військ РФ були спроби наступу, але вони зазнали втрат у особовому складі та техніці.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 травня у війні проти України Росія втратила 23,5 тисячі військових, з них близько 300 людей – за попередню добу. Крім того, втрачено 1026 танків, 2471 бойова броньована машина, 451 артилерійська система та інша військова техніка.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.