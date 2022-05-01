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Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: Росія втратила близько 300 військових за добу, більшість – на Ізюмському напрямку

Український військовослужбовець біля залишків знищеного російського гелікоптера Мі-8 неподалік від села Гавронщина Київської області, 27 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 23,5 тисячі військових, з них близько 300 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого до 1 травня склали:

  • 1026 танків
  • 2471 бойова броньована машина
  • 451 артилерійська система
  • 151 реактивна система залпового вогню
  • 80 засобів ППО
  • 192 літаки
  • 155 гелікоптерів
  • 1796 одиниць автомобільної техніки
  • 8 кораблів /катерів
  • 245 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 32 одиниці спеціальної техніки
  • 84 крилаті ракети

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.

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