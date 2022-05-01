Генштаб ЗСУ: Росія втратила близько 300 військових за добу, більшість – на Ізюмському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.
Зокрема, йдеться про втрату 23,5 тисячі військових, з них близько 300 людей – за попередню добу.
Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого до 1 травня склали:
- 1026 танків
- 2471 бойова броньована машина
- 451 артилерійська система
- 151 реактивна система залпового вогню
- 80 засобів ППО
- 192 літаки
- 155 гелікоптерів
- 1796 одиниць автомобільної техніки
- 8 кораблів /катерів
- 245 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 32 одиниці спеціальної техніки
- 84 крилаті ракети
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – зазначають у штабі.
Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.
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