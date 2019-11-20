Вучич наказав розслідувати причетність російського дипломата до вербування сербських урядовців

Президент Сербії Александар Вучич видав розпорядження Військовій агенції з питань безпеки провести слідство щодо причетності російського дипломата до вербування сербських урядовців.

Вучич як головний командувач Збройних сил Сербії скликав нараду, на якій мають обговорити результати слідства. Про це заявила премʼєр міністр Ана Брнабич. «В разі, якщо виявиться що це правда, це буде серйозна справа й проблема для нас», – зазначила Брнабич.

Белградська газета «Бліц» в нинішньому випуску оприлюднила, що «російський дипломат й працівник служби розвідки Георгій Клебан був учасником шокуючого відео-запису, на якому видно як він вручає гроші одному нібито високопоставленому урядовцю Сербії». Згаданий відео-запис був розповсюджений у мережі YouTube 17 листопада. Газета стверджує, що автентичність запису перевірена. На ньому можна впізнати російського дипломата й певні будинки в Белграді. Лице особи, котра приймає гроші, перебуває в тіні.