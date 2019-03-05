Шпигуни є скрізь, ми це знаємо – чиновник ЄС

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розповів кореспонденту Радіо Свобода про протистояння спробам Росії впливати на політику блоку.

«Шпигуни є скрізь, ми це знаємо. Питання тут головне, якого роду структури в самому Євросоюзі. Яким чином ми зберігаємо свої таємниці, яким чином ми не дозволяємо впливати на європейських політиків. Я думаю, найголовніше питання», – зазначив Домбровскіс.

Він додав, що російській пропаганді протистоїть спеціальний відділ.

«Якраз центр стратегічної комунікації веде аналіз того, якого роду інформація поширюється в інформаційному просторі Євросоюзу, звідки інформація, що інформація не помилкова, і протистоїть цій інформації, дає спростування, пояснює населенню, яким чином створюється такого роду неправдиві новини, як вони поширюються, як їх відрізняти від нормального потоку новин», – розповів віце-президент Європейської комісії.

Наприкінці січня Європейський союз закликав світові онлайн-платформи на кшталт Facebook, Twitter, Google, посилити боротьбу з дезінформацією напередодні європейських виборів.

Європейський союз розробив план дій боротьби із дезінформацією та пропагандою, який передбачає створення в установах ЄС і державах-членах спеціальної системи швидкого оповіщення, що працюватиме для спрощення обміну даними й оцінками кампаній дезінформації, а також повідомлятиме про загрози дезінформації в режимі реального часу.

Світові онлайн-платформи на кшталт Facebook, Twitter, Google будуть зобов’язані забезпечити прозорість політичної реклами, активізацію зусиль щодо закриття фейкових аккаунтів, маркувати повідомлення, які автоматично розповсюджуються ботами та співпрацювати із академічними дослідницькими установами, які займаються перевіркою фактів для виявлення дезінформації.

Із січня по травень цього року онлайн-платформи повинні будуть щомісячно звітувати перед Єврокомісією, а євроустанова, у свою чергу готуватиме звіти для громадськості ЄС.