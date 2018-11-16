«Шпигуни без кордонів»: Bellingcat повідомляє про спроби ФСБ інфільтрувати агента в британський візовий центр

Федеральна служба безпеки Росії намагалася інфільтрувати свого агента в британський візовий центр у Москві, ідеться в поширеному 16 листопада спільному розслідуванні російського сайту The Insider і британської розслідувальної групи Bellingcat «Шпигуни без кордонів: як ФСБ проникала в міжнародну візову систему».

За даними журналістів, співробітники ФСБ мають доступ до камер всередині британського візового центру, схему комп’ютерної мережі в ньому і просили завербованого співробітника центру провести без перевірок «пару своїх людей» незадовго до поїздки до Великої Британії агентів, відомих як «Олександр Петров» і «Руслан Боширов». Цих осіб у Великій Британії підозрюють у замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Журналісти ознайомилися зі свідченнями колишнього співробітника візового центру, який попросив притулок у США після того, як ФСБ стала змушувати його до співпраці. В одній із розмов з ним співробітники спецслужби повідомили, що збираються відправити до Британії «пару людей» і хочуть забезпечити безперешкодне отримання ними віз без зайвих перевірок. Це відбувалося навесні 2016 року, за кілька місяців до першого приїзду «Петрова» і «Боширова» до Великої Британії.

У цих свідченнях також ідеться, що ФСБ вимагала від колишнього співробітника візового центру, щоб потрібні паспорти потрапили безпосередньо в консульство без перевірки у візовому центрі. У базі даних центру не повинно було залишатися слідів розгляду цих документів. Інформатор розповів співробітнику спецслужби, що для цього їм потрібно завербувати співробітника британського консульства.

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Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли в британському Солсбері 4 березня за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок», розробка якої велася в Росії. Уряд Великої Британії поклав відповідальність за напад особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

Раніше розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

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