«Фото, де Путін тисне руку» – розслідувачі розповіли, як знайшли Мішкіна

Олександр Мішкін, військовий лікар і співробітник ГРУ (Головного управління Генштабу Збройних сил Росії), підозрюваний в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері, виявився «Героєм Росії» – він отримав найвищу російську державну нагороду в 2014 році. Про це розповів співробітник групи громадянських розслідувачів Bellingcat Христо Ґрозев на прес-конференції в Лондоні. Представники Bellingcat розповіли і про те як саме їм вдалося вийти на інформацію про цього агента ГРУ, відомого раніше як Олександр «Петров».

Батьківщина Мішкіна

Розслідувачам вдалося дізнатися, що Мішкін народився в 1979 році в селі Лойга Архангельської області. Він отримав медичну освіту в одній із військових академій, де йому і запропонували працювати в ГРУ.

У рідному селі Олександра Мішкіна журналістам вдалося поспілкуватися з мешканцями, які розповіли про його бабусю.

Ніна Федорівна Мішкіна приїхала в Лойгу на початку 1950-х років. Вона лікар, засновник місцевого медпункту. У розмові з кореспондентом The Insider Юрієм Князєвим жителі села згадували, що Ніна Федорівна ніколи не відмовляла пацієнтам і безпомилково діагностувала хвороби. З кінця 90-х вона на пенсії. 25 вересня цього року їй виповнилося 90 років і, як згадують односельці, першим із ювілеєм її привітав онук – вона всім потім розповідала про це, бо ж «дуже пишається Сашею».

Одна з сусідок Ніни Федорівни впізнала на фото «Олександра Петрова» Сашу Мішкіна.

«Ми жили поруч, Саша завжди грався разом із моїми дітьми. Після того, як він поїхав вчитися і повертався відвідати бабусю, завжди заходив до нас. До бабусі він дуже прив’язаний, вони були як мати і син», – розповіла сусідка.

Інша знайома родини Мішкіних, дивлячись на стоп-кадр із інтерв’ю «Петрова» і «Боширова» телеканалові RT, також підтвердила, що впізнала Олександра. «Звідки у вас ця фотографія? Ви не знайдете про нього більше інформації, вона засекречена», – сказала вона журналістам.

Із самою Ніною Федорівною журналістам-розслідувачам поговорити не вдалося. Її відвезли в сусіднє село Ломуватка, як припускають журналісти, через їхній приїзд.

Знайомі бабусі Олександра Мішкіна вважають, що він досі служить військовим лікарем у Мурманську, але знають, що «Путін нагородив Сашу зіркою «Героя Росії». У Ніни Федорівни навіть є світлина, на якій Путін тисне руку її онукові і вручає йому нагороду, кажуть вони: «Вона нею дуже пишається, але показує не всім і ніколи не дає до рук».

​Студентські роки

Розслідувачі встановили, що в 1995 році Олександр Мішкін переїхав до Санкт-Петербурга, де вступив до Військово-медичної академії імені Кірова (ВМедА). Він навчався на факультеті, де готували лікарів для військово-морського флоту.

Два інші випускники ВМедА згадали Мішкіна, хоча не були його однокурсниками. Інші випускники цього вишу, опитані розслідувачами, відповідали, що «ця людина з нами точно не вчилася». Але незабаром з’ясувалося, що два тижні тому однокурсникам Мішкіна телефонували і вказали мовчати. Про це The Insider і Bellingcat розповіли кілька джерел із вишу.

Кар’єра у ГРУ

Розслідувачі стверджують, що знають про декілька поїздок Мішкіна в 2010–2013 роках в Україну і на територію самопроголошеного Придністров’я в Молдові. Остання поїздка в Україну у грудні 2013 року мала дуже загадковий вигляд: Мішкін на автівці перетнув кордон із Придністров’ям о 16:12 і вже через 6 хвилин повернувся назад. Наступного дня він вилетів на літаку з Києва до Москви.

До початку вересня 2014 року Олександр Мішкін, як і другий підозрюваний у нападі в Солсбері Анатолій Чепіга, був офіційно зареєстрований у Москві за адресою Хорошевське шосе, 76 (там розташована штаб-квартира ГРУ).

Восени того ж року Мішкін і Чепіга отримали нові квартири, пишуть The Insider і Bellingcat. Ринкова вартість стометрової квартири Мішкіна становить 24 мільйони рублів, а така ж квартира Чепіги в Черьомушках – 30 мільйонів рублів (це 650 тисяч доларів за курсом того часу).

Як вдалося знайти Мішкіна

Британські ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що ім’я Олександр у «Петрова» справжнє.

The Insider і Bellingcat, також виходячи з того, що частина інформації в паспорті прикриття може бути справжньою, стали шукати дані в базі російського Санкт-Петербурга (міста, де був отриманий паспорт на ім’я «Петрова») – за іменем і датою народження.

Олександром Євгеновичем із датою народження 13 липня 1979 року виявився лише один – Мішкін.

Далі виявилося, що в базі даних за адресою проживання Мішкіна були прописані ще сім осіб – більшість із них у віці від 18 до 24 років. Було схоже, що це комунальна квартира. До того ж, навпроти був гуртожиток ВМедА і неподалік – сама академія. Двох мешканців цієї квартири знайшли в соцмережах, вони виявилися студентами Військової медакадемії.

А Мішкіна знайшли в телефонній базі – вже як жителя Москви.

Далі Bellingcat зміг отримати доступ до відсканованої версії паспорта Мішкіна, а також копію іншого документа, теж із його фотографією. Експерт у царині візуальних обчислень (visual computing) і симуляції зміни віку, професор Хасан Уґейль із Університету Бредфорда, звірив схожість світлин у цих документах і дійшов беззаперечного висновку, що на обох світлинах – одна і та ж людина з різницею в 15 років.

Після цього The Insider і Bellingcat відправили в Лойгу свого кореспондента.

Інший Олександр Мішкін

Після інформації, що з’явилася про «Петрова-Мішкіна», журналіст російського опозиційного телеканалу «Дождь» прийшов за адресою прописки ​Олександра Мішкіна в Академічному районі Москви.

Чоловік, який відкрив двері, представився як Олександр Мішкін, але по-батькові – Дмитрович. Він розповів, що працює «в паливно-енергетичному секторі», а помешкання купив у 2013 році «у дідуся з бабусею», які отримали його від держави.

«Дождь» з’ясував, що квартира з 2013 року належить трьом жінкам на прізвище Мішкіна. При цьому, згідно з базою Федеральної міграційної служби Росії, з якою ознайомились розслідувачі, агент ГРУ Олександр Євгенович Мішкін офіційно був зареєстрований у Москві за адресою Хорошевське шосе, 76.

Паралельне розслідування

Одночасно з The Insider і Bellingcat своє розслідування опублікувала група Conflict Intelligence Team. Команда CIT з’ясувала, що Анатолій Чепіга нещодавно передав чи продав свій автомобіль Mercedes-Benz GLS саме Олександрові Мішкіну.

Згідно з повідомленням, за допомогою відкритих баз даних і з VIN-коду автомобіля розслідувачі дізналися перелік штрафів за порушення прав дорожнього руху. Це, у свою чергу, дало змогу побачити ім’я та по-батькові порушника (але не прізвище).

За допомогою баз даних страхових компаній, які потрапили в мережу минулого року, вдалося виявити, що власника автомобіля звати Олександр Євгенович Мішкін. У цих же базах вдалося знайти фотографію його водійських прав і низку інших документів, мовиться в розслідуванні.

Реакція російського МЗС

Інформація про справжнє ім’я Олександра Петрова, опублікована The Insider і Bellingcat, не містить доказової бази, сказала речниця МЗС Росії Марія Захарова.

«Що тут коментувати? Коментувати треба доказову базу – її немає», – відповіла Захарова.

Раніше розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили ім’я напарника «Петрова», який в’їхав до Великої Британії з паспортом на ім’я Руслана Боширова. За їхніми даними, «Бошировим» був полковник ГРУ Анатолій Чепіга, герой Росії, який народився 5 квітня 1979 року в селі Ніколаєвка на китайсько-російському кордоні і закінчив з відзнакою Далекосхідне вище загальновійськове командне училище.

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Паспорти, за якими «Петров» і «Боширов» в’їхали до Великої Британії, відрізняються номерами на одну цифру, а на анкетах, які були подані в ФМС Росії на отримання цих паспортів, стоять позначки «Відомостей не надавати» і «с. с.» – одні трактують це як скорочення російської фрази «цілком таємно», інші вважають, що це вказівка на належність особи до «спеціальних служб».

Російська влада заперечувала, що Петров і Боширов – співробітники російських спецслужб. Президент Росії Володимир Путін заявляв, що вони «цивільні особи», а в інтерв’ю, яке ці двоє чоловіків дали пропагандистському телеканалові RT, вони заявили, що приїхали в Солсбері подивитися старовинний собор і працюють «в індустрії фітнесу».