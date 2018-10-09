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09 Жовтень 2018, Київ 17:45
Новини | Міжнародні

У травні «Боширов» продав автомобіль із красивими номерами «Петрову» – CIT

«Руслан Боширов» (ліворуч) та «Олександр Петров» (праворуч) під час інтерв'ю телеканалу RT, 13 вересня 2018 року

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30 травня 2018 року полковник російської розвідки Анатолій Чепіга (відомий під псевдонімом «Руслан Боширов») продав автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC «із красивими номерами» своєму колезі з розвідки Олександру Мішкіну («Олександру Петрову»), стверджують розслідувачі Conflict Intelligence Team.

Вони розповідають, що отримавши і перевіривши дані з водійських прав Чепіги, встановили – у червні 2017 року той продав автомобіль BMW X5, однак при цьому залишив собі номер «Т 705 ТТ 99». Наразі він присвоєний згаданому Mercedes 2017 року випуску.

Згідно з повідомленням, за допомогою відкритих баз даних і з VIN-коду автомобіля розслідувачі дізналися перелік штрафів за порушення прав дорожнього руху. Це, у свою чергу, дає змогу побачити ім’я та по-батькові порушника.

«Дуже дивно. Ми знаємо, що номер «Т 505 ТТ 99» належить Анатолію Володимировичу Чепізі. А порушником в обох випадках є дехто Олександр Євгенович», – дивуються спеціалісти CIT.

За допомогою баз даних страхових компаній, які потрапили в мережу минулоріч, вдалося виявити, що власника автомобіля звати Олександр Євгенович Мішкін. У цих же базах вдалося знайти фотографію його водійських прав і низку інших документів, йдеться в розслідуванні.

«У тій же базі ми знайшли інформацію з паспорта транспортного засобу автомобіля Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC, згідно з яким з 5 вересня 2017 року автомобіль належав... Анатолію Володимировичу Чепізі, що мешкає на вулиці Грімау. А 30 травня 2018 року Анатолій Володимирович Чепіга продав автомобіль Олександру Євгеновичу Мішкіну, що мешкає на вулиці Перекопській», – зазначили розслідувачі.

Вони підсумовують, що встановити справжнє ім’я «Петрова» їм багато в чому допомогло те, що Чепіга спочатку залишив собі красиві номери, а потім продав автомобіль Мішкіну.

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» та «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці чоловіки виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Водночас, за даними розслідувачів, «Боширов» є полковником Головного розвідувального управління Росії Анатолієм Чепігою, а «Петров» – це насправді військовий лікар, співробітник ГРУ Олександр Мішкін.

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