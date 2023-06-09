ВВП України впав на 10,5% в першому кварталі 2023 року

Валовий внутрішній продукт України впав на 10,5% в першому кварталі цього року порівняно з тим же періодом 2022 року, повідомила Державна служба статистики 9 червня.

Водночас у заяві Міністерства економіки України йдеться, що падіння було меншим, ніж спочатку прогнозувалося, економіка адаптувалася до подій після вторгнення Росії швидше, ніж очікувалося.

Міністерство заявило, що раніше очікувало падіння ВВП на 14,1% в першому кварталі 2023 року.

Порівняно з четвертим кварталом 2022 року ВВП зріс на 2,4%.