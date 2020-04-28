В’ятрович побував на допиті в ДБР

Колишній голова Інституту національної пам’яті, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович побував у Державному бюро розслідувань на допиті у справі, яка стосується проведення міжнародного форуму пам’яті Голодомору. Про це сам В’ятрович повідомив у фейсбуці.

«Проінформував слідчого, для чого і як ми організували міжнародний форум пам’яті жертв Голодомору. Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань», – написав В’ятрович у фейсбуці 28 квітня.

15 квітня стало відомо, що В’ятровича викликають на допит у ДБР через справу щодо організації міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.

Перед тим Володимир В’ятрович повідомив, що позвався до суду проти Державного бюро розслідувань після того, як ДБР не зреагувало на його вимогу відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучму.

Народний депутат вимагав розслідувати дії Єрмака та Кучми, спрямовані на надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

27 квітня В’ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд Києва відхилив його скаргу до ДБР.