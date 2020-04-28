Громадськість і діаспора скерували в ДБР відкрите звернення через розслідування щодо В’ятровича

Громадський комітет з вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років, Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса та Світовий конгрес українців адресували до Державного бюро розслідувань відкрите звернення щодо розслідування стосовно ексголови Інституту національної пам’яті, народного депутата Володимира В’ятровича у справі, яка стосується проведення міжнародного форуму пам’яті Голодомору.

«Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил», – йдеться у зверненні.

Його підписанти стверджують, що в Україні вшанування жертв Голодомору-геноциду із залученням державних коштів стало можливим лише після перемоги Революції гідності, і форум пам’яті Голодомору «Україна пам’ятає, світ визнає» у Києві 22-23 листопада 2018 року відбувся «на високому науковому, представницькому та організаційному рівні».

Серед підписантів звернення академік Ігор Юхновський, дипломат Володимир Василенко, режисер і ексміністр культури Василь Вовкун, архієрей ПЦУ Євстратій (Зоря), письменниця Оксана Забужко та інші.

Відповідне звернення з’явилося до дня допиту 28 квітня у ДБР Володимира В’ятровича. Останній у фейсбуці повідомив, що «прийшов на допит, аби почути, де зловживання владою в поширенні інформації про Голодомор в Україні та світі. Аби побачити, як використовуються кошти громадян України спрямовані на фінансування ДБР».

15 квітня стало відомо, що В’ятровича викликають на допит у ДБР через справу щодо організації міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.

Перед тим Володимир В’ятрович повідомив, що позвався до суду проти Державного бюро розслідувань після того, як ДБР не зреагувало на його вимогу відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучму.

Народний депутат вимагав розслідувати дії Єрмака та Кучми, спрямовані на надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

27 квітня В’ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд Києва відхилив його скаргу до ДБР.