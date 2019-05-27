Вибори до Європарламенту в Чехії виграли проєвропейські політичні сили

В Чехії у виборах до Європейського парламенту здобули перемогу проєвропейські політичні партії й сили. Найбільше голосів виборців – 21,18 відсотків здобув рух ANO на чолі з його лідером, прем’єром країни Андреєм Бабішем.

Рух ANO матиме в Європарламенті шість своїх депутатів. Друге місце посіла консервативна проправа політична партія ODS – Občanská demokratická strana (Громадянська демократична партія) – чотири депутати, по три депутати в Європарламенті матимуть Чеська піратська партія (Česká pirátská strana) і обєднання руху STAN – Старости і незалежні (Starostové a nezávislí) і ліберально-консервативної партії TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita – традиція, відповідальність, процвітання).

У виборах до Європарламенту в Чехії взяли участь 28,72 % виборці.

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Десятки мільйонів виборців в Європейському союзі минулого тижня віддали свої голоси за наступний парламент блоку. Явка виборців по всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим показником за 20 років, йдеться в повідомленні Європарламенту. Як свідчать прогнози, оприлюднені Європарламентом, проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі.