Жоден районний тервиборчком у Києві не здав протоколи, члени ДВК виснажені – Королькова

У Києві жодна районна територіальна виборча комісія поки не повідомила про готовність здати протоколи з результатами голосувань на місцевих виборах, повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

«Жоден район, жодна ТВК не дала ще готовності до приїзду в міську територіальну виборчу комісію для того, щоб здати протокол», – повідомила Королькова.

За її словами К, багато протоколів районні ТВК відправили на уточнення в дільничні виборчі комісії через технічні помилки та невідповідність заповнення в частині, яка не стосується підрахунку голосів.

«Ми готові до прийняття протоколів: в нас готова зала, в нас готові члени комісії. Ми відкрили засідання вчасно, воно в нас не закривалося, відповідно до законодавства. В приміщення охорона буде впускати всіх за посвідченнями, які видала наша комісія – це 18 тисяч посвідчень спостерігачам від політичних партій і громадських організацій, а також за посвідченнями членів виборчих комісій», – зазначила Королькова.

Голова столичного тервиборчкому також заявила, що члени виборчих комісій виснажені через багатодобовий процес підрахунку голосів.

«Велика кількість людей не можуть витримати такого навантаження тридобового, безсонної роботи. Я вважаю, що з часом повинні всі, хто займається цими питаннями, визначитись, щоб законодавець врахував право людини на сон, на відпочинок, і не ставили членів дільничних виборчих комісій в таку складну ситуацію», – сказала вона.

За даними екзитполів, Кличко і його партія «Удар» перемагають на виборах у Києві, втім не виключений другий тур.

Раніше сьогодні Центральна виборча комісія повідомляла, що підрахунок голосів виборців завершений на майже 91% дільничних комісій. Повідомлялося, що процес повністю завершений у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Явка становила 36,88%.