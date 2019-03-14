Надання соцдопомоги під час виборчої кампанії не врегульоване законом – МВС

Міністерство внутрішніх справ України закликає органи місцевого самоврядування і місцевої влади утриматися від надання соціальної допомоги під час виборчої кампанії. Про це під час брифінгу в Одесі 14 березня заявив радник міністра Іван Варченко. Ця процедура не врегульована в правовому полі визнав він, але нагадав про етику.

«Ми рекомендуємо органам державної влади і органам місцевого самоврядування утриматися від того, щоб роздавати гроші на соціальну допомогу. Це створює нездорову атмосферу і сумніви, в тому, що ці органи є порядними. Ця ситуація не врегульована в правовому полі, але якщо це не критична потреба, ми рекомендуємо утримуватися від того, щоб роздавати матеріальну допомогу громадянам. Її можна видати після голосування», – заявив Варченко.

Про запущену систему підкупу виборців за допомогою адмінресурсу раніше заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За його інформацією, по тисячі гривень із місцевих бюджетів отримують ті громадяни, які заявили про готовність підтримати «провладного кандидата» на виборах. Аваков наголосив, що найпопулярніша ця схема в Києві, Одесі й Одеській області, а також на Харківщині.

На брифінгу Варченко також нагадав, що кандидати не мають права оплачувати роботу агітаторів готівкою. Це кваліфікується як підкуп виборця. Радник Авакова пообіцяв, що Міністерство внутрішніх справ залишатиметься політично нейтральним і наголосив, що у західних партнерів не має з’явитися жодних сумнівів в легітимності обраного президента.

Станом на 14 березня правоохоронці зареєстрували майже три тисячі звернень громадян про порушення виборчого законодавства. За цими зверненнями було розпочато 155 кримінальних проваджень.

Третина з них стосується підкупу виборців, ще третина – хуліганства під час передвиборчих заходів. Також поліція розслідує чотири провадження про порушення порядків фінансування виборчої кампанії та два про порушення прав журналістів.