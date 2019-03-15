Для членів ДВК по всій країні починаються двотижневі навчання перед виборами – ЦВК

Центральна виборча комісія за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні з 16 до 28 березня організовує навчальні семінари для членів дільничних виборчих комісій з питань організації підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня.

«Загалом планується організувати 387 тренінгів для членів усіх ДВК звичайних виборчих дільниць. Навчання будуть проводити 125 тренерів, сертифікованих Центром управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК, які у період з 25 лютого до 5 березня провели тренінги для членів окружних виборчих комісій», – йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.

Згідно з повідомленням, семінари триватимуть 4 години. Учасників ознайомлять з організацією роботи ДВК, особливостями виборчої документації, підготовки приміщень для голосування, порядку підрахунку голосів, складання відповідного протоколу та порядком розгляду скарг.

За даними ЦВК, раніше для членів ДВК підготували навчальні посібники та фільм.

Навчання організовують за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Британської допомоги (UKAID).

Вибори президента України відбудуться 31 березня, за крісло глави держави змагатимуться 39 кандидатів.