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15 Березень 2019, Київ 13:50
Новини | Політика

Вже 90 тисяч українців змінили місце голосування – ЦВК

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року

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Місце голосування без зміни місця реєстрації змінили вже 90 тисяч громадян України, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

«Очікуємо, що на цих виборах ця цифра буде більшою, ніж 100 тисяч осіб», – сказав Радченко 15 березня.

У ЦВК нагадують, що для жителів окупованих територій Криму і Донбасу процедура спрощена: їм треба подати лише паспорт і заяву про зміну місця голосування.

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Водночас для внутрішніх трудових мігрантів потрібна ще довідка з місця роботи.

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року.

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