Дуда отримує понад 45% голосів на президентських виборах у Польщі – попередні результати

Президент Польщі Анджей Дуда лідирує у першому турі виборів голови держави в цій країні, згідно з попередніми результатами, оприлюдненими вранці 29 червня. Водночас він не зміг набрати 50% голосів, необхідних для перемоги вже в першому турі.

Дуда, якого підтримує нині владна популістська й євроскептична партія «Право і справедливість», здобуває 45,7% голосів виборців на голосуванні, що відбулося 28 червня. Дані оприлюднені за результатом підрахунку голосів на 82% виборчих дільниць.

Згідно з оприлюдненими напередодні даними екзит-полів, Дуда отримує 41,8% голосів.

Разом із ним до другого туру виборів виходить мер Варшави опозиційний діяч Рафал Тшасковський. Він, згідно з попередніми результатами, здобуває 28,5% голосів. Екзит-поли прогнозували Тшасковському 30,4%.

Якщо такі дані будуть підтверджені, другий тур мав би відбутися 12 липня. При цьому, за деякими з прогнозів, у другому турі більший шанс перемогти міг би мати саме Тшасковський.

Явка на вибори, попри коронавірусну пандемію, була високою і, за даними екзит-полу, склала 63%.